ایف پی ایس سی :برطرف ملازمین کے اہلیت ٹیسٹ کیلئے ڈیٹا طلب
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے دس وفاقی وزارتوں اور ماتحت محکموں کے برطرف شدہ، بحال شدہ اور فارغ کیے گئے ملازمین و افسران کی اہلیت و قابلیت کے ٹیسٹ منعقد کرنے کے لیے ڈیٹا طلب کیا ہے ۔
فیڈرل پبلک سروس کمیشن مذکورہ افسران و ملازمین کی اہلیت و قابلیت جانچنے کے لیے نومبر میں ٹیسٹ منعقد کرے گا۔فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے وزارت مواصلات، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن، اوورسیز پاکستانیز، وزارت تجارت، ایوی ایشن، کابینہ، آبی وسائل، توانائی اور تحلیل شدہ وزارت ریاستیں و سرحدی امور کو مراسلہ بھیجا ہے ۔مراسلے کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے سی آر پی 292 اور 302 کے تحت فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو دس وفاقی وزارتوں کے برطرف، بحال شدہ اور فارغ شدہ ملازمین کی قابلیت و اہلیت جانچنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ مناسب وقت گزرنے کے باوجود مذکورہ وفاقی وزارتوں کی جانب سے ملازمین کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے وزارتوں و محکموں کو ہدایت کی ہے کہ ملازمین کا ڈیٹا فوری بھجوایا جائے بصورت دیگر نومبر میں ہونے والے ٹیسٹ میں ان وزارتوں کو شامل نہیں کیا جائے گا۔