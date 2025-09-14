سپریم کورٹ :سزا پوری کرنیوالے غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کا حکم
لاہور(آئی این پی، این این آئی)سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے نظرثانی بورڈ نے سزا پوری کرنے والے غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا۔
ہدایت کی گئی کہ سزا مکمل کرنے والے غیرملکی قیدیوں کو اپنے اپنے ملک واپس بھجوایا جائے ۔29 مرد اور 4 خواتین غیرملکی قیدیوں کو سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں پیش کیا گیا۔ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری جیل، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ و دیگر افسر بھی پیش ہوئے ۔غیرملکی قیدیوں پر غیرقانونی طور پر سرحد پار کرنے اور سمگلنگ کے الزامات ہیں۔قیدیوں کا تعلق بھارت، کینیا اور بنگلادیش سمیت مختلف ممالک سے ہے ۔ نظرثانی بورڈ نے غیر ملکی قیدیوں کو بہتر خوراک و طبی سہولتیں دینے کی بھی ہدایت کی ۔