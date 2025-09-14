قطر پر اسرائیلی جارحیت مسلم امہ کیلئے لمحہ فکریہ :علیم خان
اسلام آباد(نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی اور سفاکانہ رویے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو سنگدل شخص جس نے معصوم بچوں اور نہتے شہریوں پر بمباری کرکے انسانیت کو شرمسار کیا ۔
انہوں نے کہا کہ قطر پر اسرائیلی جارحیت مسلم امہ اور عرب ممالک کیلئے لمحہ فکریہ ہے ۔ وفاقی وزیر نے ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ مسلم ممالک الگ الگ رہے تو سب کی باری آسکتی ہے ،یورپی ممالک نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف بروقت اور درست ردعمل دیا ، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب نے جرات مندانہ موقف پیش کرکے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ، پاکستان اسرائیلی بربریت اور دہشتگردی کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔