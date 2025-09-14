رحیم یار خان:شوگر مل کے گودام پر چھاپہ 4 لاکھ 76 ہزار بوری چینی برآمد
رحیم یار خان (آن لائن)رحیم یارخان میں اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم میلادیکھر نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے قومی شاہراہ پر واقع شوگر مل کے گودام پر چھاپہ مارا اور ذخیرہ کی گئی 4 لاکھ 76 ہزار بوری چینی برآمد کر لی۔
کارروائی کے دوران گودام کو فوری طور پر سیل کر کے شوگر ملز کے ذمہ داروں کے خلاف مزید قانونی اقدامات شروع کر دئیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چھاپے کے وقت شوگر ملز کے ڈی جی ایم فنانس قیصر چینی کے سٹاک اور انوائس فراہم کرنے میں ناکام رہے ، جس پر ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔