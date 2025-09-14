وزیراعظم کل قطر میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کرینگے
اسلام آباد(دنیا نیوز)وزیراعظم شہباز شریف قطرمیں عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے ۔وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم کل15 ستمبر کو دوحامیں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوں گے۔
سربراہی اجلاس پاکستان کے تعاون سے قطر پر اسرائیل کے حملوں اور فلسطین میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم کے تناظر میں بلایا گیا ہے ، مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے پر بات ہوگی۔او آئی سی رکن ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران اجلاس میں شریک ہوں گے ، سربراہی اجلاس سے قبل آج 14 ستمبر کو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوگا، جس میں سربراہی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔