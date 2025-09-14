پاک چین پائیدار دوستی باہمی احترام پر کھڑی:صدر زرداری
اسلام آباد، چینگدو (مانیٹرنگ ڈیسک، سٹاف رپورٹر)صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دنیا ڈرامائی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے ، پاکستان اور چین کی شراکت داری نہ صرف اسٹریٹیجک ہے بلکہ عوام کے درمیان دوستی کے گہرے رشتوں کا زندہ ثبوت بھی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے تصادم کے بجائے تعاون اور جیت کے حل کی پیشکش کی ہے ، یہ اقدامات انسانیت کی مشترکہ اقدار کی خدمت کرتے ہیں۔چینگدو میں دوسرے گولڈن پانڈا ایوارڈز انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے فن اور ثقافت کی طاقت کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہ لوگوں کو متحد کرنے اور تہذیبوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہیں۔ فورم میں چین کے سینئر رہنماؤں، ثقافتی نمائندوں، فنکاروں اور بین الاقوامی مندوبین نے شرکت کی۔صدر مملکت نے سیچوان میں پرتپاک مہمان نوازی پر چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو اور سیکرٹریٹ کے رکن و وزیر پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ لی شولی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی پائیدار دوستی باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہے ، دونوں ممالک آئندہ سال سفارتی تعلقات کی 75 ویں سالگرہ منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان ثقافتی تبادلوں کو وسعت دینے ، تخلیقی صنعتوں کو مضبوط بنانے اور افہام و تفہیم و رواداری کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے چین اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ثقافت امن، خوشحالی اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے ایک اہم پل ہے ۔قبل ازیں، صدر آصف علی زرداری سے چینگدو میں ممبر پولیٹیکل بیورو و وزیر پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ لی شو لی نے ملاقات کی جس میں دو طرفہ کثیرالجہتی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے چین کے ساتھ پائیدار دوستی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔