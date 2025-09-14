مستحق مریضوں کے علاج میں تعاون کیلئے ’’پناہ‘‘آرآئی سی میں معاہدہ
راولپنڈی (خبر نگار)راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور پناہ کے مابین مستحق مریضوں کے علاج میں تعاون کا معاہدہ طے پاگیا ،فلاحی تنظیم "پناہ" آر آئی سی میں مستحق مریضوں کے علاج میں تعاون کرے گی۔
وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی ،صدر پناہ مسعود کیانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر آر آئی سی نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کئے ، تقریب آر آئی سی میں منعقد ہوئی جس سے صدر پناہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جب سے اے ایف آئی سی کی بنیاد رکھی تو پناہ بھی قائم کی ،ہم نے دل کی بیمار یوں کے حوا لے سے معاشرے میں شعور اجاگر کیا،پاکستان میں دل کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ، چند سال میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد د گنا ہو گئی جس کی بنیادی وجہ لائف سٹائل ہے ، پناہ نے دل کی بیماریوں کو بڑھنے سے بچانے کے لئے آر آئی سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ۔