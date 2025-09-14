سیلاب سے بچاؤترجیحات میں شامل نہیں :شیری رحمن
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلز پارٹی کی رہنما اورسینیٹر شیری رحمن نے کہا ہے ہمیں چاہئے تھا کہ 2022 کے بعدسیلا ب کے حوالے سے ہنگامی اقدامات کرتے ،اگراقدامات کئے جاتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی، پاکستان موسمی تبدیلیوں اور قدرتی آفات سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔
،2022 کے بعدہم نے کاغذی کارروائی تو کی لیکن جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوپائے ۔شیری رحمن نے دنیانیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمر عباس ’’میں گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے تمام صوبوں کو مل بیٹھنا ہو گا،اس پر پلان بنا ہوا ہے ، کمیونٹیز کوشامل کئے بغیر اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ان کا کہناتھاکہ سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات ہماری ترجیحات میں نہیں ہیں، موجودہ سیلاب سے جو تباہی ہوئی ہے اس کے نقصانات کے ازالہ کیلئے ہمیں مدد کی ضرورت ہے ،حکومت کو چاہئے کہ عالمی برادری سے امداد کی اپیل کرے ، بلاو ل بھٹو نے بھی کہا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنزسے امداد کی اپیل کی جائے ۔ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگوں کو امداد فراہم کرنے کو تیار نہیں، حکومت کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہئے ،سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی ہے ، ڈیمز بنانے سے متعلق بھی حقیقت پسندی سے بات کرنی چاہئے ،جب دس سال میں ڈیمز بنائیں گے تو پاکستان کا کیا حال ہو گا۔