سیلاب متاثرین کو بی آئی ایس پی کے ذریعے امداد کا جواز نہیں
(تجزیہ: سلمان غنی) پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے حکومتی اعلان کو اپنا مطالبہ قرار دیتے ہوئے جہاں اس کا خیر مقدم کررہے ہیں وہیں حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کو ریلیف کے لئے اعلان نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف فراہم کیا جائے گا جبکہ ان کا کہنا ہے عالمی امداد کی اپیل معمول کی پریکٹس ہے ،پیپلز پارٹی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں اس حوالے سے قراردادیں بھی پیش کرے گی۔جہاں تک سیلاب پر عالمی مدد کا سوال ہے تو پہلے اس حوالے سے تو حکومت کو اپنے وسائل پر اعتماد کرنا چاہئے ،پنجاب حکومت بڑے پیمانے پر سیلابی علاقوں میں سرگرم ہے اور ممکنہ حد تک وہ وسائل فراہم بھی کر رہی ہے اور کام ہوتا نظر آ رہا ہے ۔ ان کا زیادہ زور عوامی ریلیف پر ہے ۔ ابھی تک ان کی جانب سے اور خود پختونخوا کی جانب سے ایسا مطالبہ سامنے نہیں آ رہا،وفاقی حکومت بھی سمجھتی ہے کہ ابھی تک سیلابی کیفیت اور اس کے اثرات ایسے نہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہوں فی الحال ہمیں اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہوگا ۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں اور ایسی ہنگامی صورتحال میں وفاقی حکومت کو خود اعتمادی کا ثبوت قرار دیا جا سکتا ہے ۔
تاہم پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ شاید وفاقی حکومت مشکل حالات میں سندھ کو زیادہ امداد فراہم نہ کر سکے لہٰذا اس کا بیرونی امداد کے لئے دباؤ ہے جبکہ پیپلز پارٹی یہ تاثر بھی دینا چاہتی ہے کہ اسے سیلاب زدہ علاقوں اور عوام کا بڑا احساس ہے لہٰذا ایک طرف وہ خود کو سندھ میں سرخرو کرنا چاہتی ہے تو دوسری طرف وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھائے ہوئے ہے اور وہ عالمی امداد کے مطالبے کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے ۔اگر بیرونی امداد کا جائزہ لیا جائے تو ابھی تک زیادہ تر امداد اشیا کی صورت میں آ رہی ہے ، عالمی ادارے اور بڑے ممالک براہ راست مالی امداد کا اعلان کرتے نظر نہیں آ رہے اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عوام کو سب سے زیادہ ضرورت خوراک، خیموں ، پینے کے صاف پانی اور کپڑوں کی ہوتی ہے ۔ڈونرز براہ راست رقوم کی فراہمی سے اس لئے بھی گریزاں ہوتے ہیں کہ اگر رقم براہ راست حکومت یا اداروں کو دی جائے تو بدعنوانی یا غلط استعمال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ، جبکہ نقد امداد کے لئے بجٹ منظوری اور بینکاری کا عمل بھی وقت لیتا ہے ۔
تاہم تاریخ یہ ہے دنیا کے بڑے ادارے امداد اس وقت دیتے ہیں جب متاثرہ ملک خود سرکاری طور پر انٹرنیشنل اپیل جاری کرے ۔ یہ اپیل عموماً وزیراعظم یا وزارت خارجہ کے ذریعہ کی جاتی ہے اور اگر حکومت اپیل نہ کرے تو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اپنے وسائل پر اعتماد کر رہے ہیں۔جبکہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وفاقی حکومت براہ راست عالمی برادری اور ادارے سے مالی امداد کی اپیل سے گریزاں ہے ، یہی وجہ ہے کہ خود ان کی اتحادی جماعتوں کو اس حوالہ سے ان پر دباؤ بڑھانا پڑ رہا ہے ۔ جہاں تک بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے متاثرین سیلاب کو ریلیف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعہ دینے کی بات ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں اس لئے کہ متاثرین سیلاب تو اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہی نہیں اور اس پروگرام کے تحت امداد کا عمل چل نہیں پائے گا متاثرین سیلاب کا تعلق زیادہ تر دیہی علاقوں میں زرعی پیشہ سے ہے اور وہ ایسے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے ان کی عزت نفس پر حرف آتا ہو۔