عوام کا پیسہ حکمرانوں کو خرچ کرنیکا حق نہیں ہوناچاہئے : خالد مقبول
کراچی(اسٹاف رپورٹر، این این آئی)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ عوام کے ٹیکسوں سے جمع ہونے والا خزانہ عوام کو لوٹایا جانا چاہیے۔
حکمرانوں کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے پیسے روک کر اپنی مرضی کی جگہوں پر خرچ کریں۔ آباد ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ این ایف سی کو پی ایف سی سے مشروط کرنا چاہیے ، یہ کیسی جمہوریت ہے جس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ وفاقی وزیرنے کہا کہ کراچی کی خوش حالی ہی پاکستان کی خوش حالی ہے ، آج دنیا تیزی سے اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بدل رہی ہے ،پاکستان میں 18 کروڑ نوجوان ہمارے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔