تھیٹر انڈسٹری کی مشاورت سے ڈرامہ ایکٹ تشکیل دینگے : عظمیٰ

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ تھیٹر انڈسٹری کی مشاورت سے ڈرامہ ایکٹ تشکیل دیا جائے گا، اس سلسلے میں تھیٹر ایسوسی ایشن کی دو تجاویز کو ڈرامہ ایکٹ میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جب تک تھیٹر سے فحاشی کا مکمل خاتمہ نہیں ہوگا، سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔

گلی محلوں میں تھیٹرز قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ تھیٹر کے اوقات کار میں بھی تبدیلی لانا ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز تھیٹر انڈسٹری کی معروف شخصیات قیصر ثنا اللہ ،نسیم وکی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کیا، سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پکار اطہر مسعود ، اصغر ندیم سید بھی موقع پر موجود تھے ،نئے ڈرامہ ایکٹ سے متعلق بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ تھیٹر میں فحاشی پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کے بعد ڈراموں کے معیار میں واضح بہتری آئی ، تاہم بعض تھیٹرز کے حوالے سے شکایات اب بھی موصول ہوتی ہیں۔وزیر اطلاعات نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسا ماحول بنایا جائے گا جہاں فیملیز بلا خوف و ہچکچاہٹ ڈرامے دیکھنے آ سکیں، تھیٹرز میں سماجی اور مثبت موضوعات پر ڈرامے ناگزیر ہیں،پڑھی لکھی یوتھ کو تھیٹر میں آگے لا کر اس کا ماحول بدلا جا سکتا ہے۔

