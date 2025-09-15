خیبرپختونخوا میں بیڈ نہیں، مس گورننس ہے : فضل الرحمن
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں حکومت نام کو نہیں، بیڈگورننس نہیں بلکہ مس گورننس ہے۔
پشاور میں مجلس عمومی خیبرپختونخوا کے اجلاس سے خطاب میں انہو ں نے کہا کہ ملک میں امن وسکون نام کی کوئی چیز نہیں، زندگی کوخطرات لاحق ہیں، بین الاقوامی مفادات کو فروغ اورپاکستان کے معاشی راستے کو روکا جا رہا ہے ۔ پی ٹی آئی حکومت سے گلہ تھا لیکن موجودہ حکومت بھی پالیسی میں تبدیلی نہیں لاسکی۔ صوبے میں کرپشن کا بازار نہیں بلکہ مارکیٹ گرم ہے ، اس حکومت کی سرپرستی کرنے والے صوبے کو تباہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں۔