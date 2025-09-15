سیلاب :وفاقی حکومت عالمی امداد کی اپیل کرے : مراد شاہ
کراچی (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزرا اور ارکان اسمبلی کے ہمراہ علی واہن بند زیرو پوائنٹ سکھر پہنچ گئے۔
اس موقع پر انہوں نے سیلابی صورتحال، بند پر قائم ریلیف، میڈیکل اور لائیو سٹاک کیمپس کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں مراد علی شاہ نے سکھر بیراج کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کے مطالبے پر وزیر اعظم نے زراعت پر ایمرجنسی لگائی، ہماری بھی کوشش ہو گی کسانوں کو اتنا سپورٹ کریں کہ گندم میں خود کفیل رہیں۔ موسمیاتی اورزرعی ایمرجنسی لگانے پر وزیراعظم کا مشکور ہوں، ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایمرجنسی کا اعلان کیا، حکومت جلد اقوام متحدہ سے امداد کی اپیل کرے اور جلد سے جلد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے۔