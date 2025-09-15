صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب :وفاقی حکومت عالمی امداد کی اپیل کرے : مراد شاہ

  • پاکستان
سیلاب :وفاقی حکومت عالمی امداد کی اپیل کرے : مراد شاہ

کراچی (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزرا اور ارکان اسمبلی کے ہمراہ علی واہن بند زیرو پوائنٹ سکھر پہنچ گئے۔

اس موقع پر انہوں نے سیلابی صورتحال، بند پر قائم ریلیف، میڈیکل اور لائیو سٹاک کیمپس کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں مراد علی شاہ نے سکھر بیراج کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کے مطالبے پر وزیر اعظم نے زراعت پر ایمرجنسی لگائی، ہماری بھی کوشش ہو گی کسانوں کو اتنا سپورٹ کریں کہ گندم میں خود کفیل رہیں۔ موسمیاتی اورزرعی ایمرجنسی لگانے پر وزیراعظم کا مشکور ہوں، ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایمرجنسی کا اعلان کیا، حکومت جلد اقوام متحدہ سے امداد کی اپیل کرے اور جلد سے جلد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن دو اشتہاری بھائی گرفتار

400 گرام آئس برآمد، منشیات فروش گرفتار

شراب فروش کو گرفتار ، 200لٹر سے زائد شراب برآمد کرلی

زائد والمیعاد زرعی ادویات فروخت کرنیوالے دکاندار پر مقدمہ

شہری کے گھر پر مسلح افراد کی جانب سے مبینہ فائرنگ

غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنیوالے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak