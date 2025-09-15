وزیر داخلہ کی شہید کیپٹن تیمور کے گھر آمد، اہلخانہ سے تعزیت
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے شہید کیپٹن تیمور حسن کی رہائش گاہ جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی۔
دونوں وزراء نے شہید کے والد بریگیڈیئر حسن عباس اور اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کیا۔وزیر داخلہ نے کہا کہ جوان اور اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اہل خانہ کے حوصلے کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ کیپٹن تیمور ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے ۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے شہید کو ملنے والے ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس بھی دیکھے ۔بریگیڈیئر حسن عباس نے کہا کہ میرا بیٹا اللہ کی امانت تھا جو واپس لوٹ گئی، ہر انسان کو رب کے پاس لوٹنا ہے۔ جن کی واپسی عزت و وقار کے ساتھ ہو وہی کامیاب ہیں۔ شہید کی تین دن بعد شادی طے ہونا تھی۔