صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم کرے : مغوی اے سی زیارت

  • پاکستان
حکومت اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم کرے : مغوی اے سی زیارت

کوئٹہ (سٹی رپورٹر) عسکریت پسندوں نے مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل اور ان کے بیٹے مستنصر بلال کا ویڈیو پیغام جاری کردیا۔۔۔

 جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے  بیٹے نے حکومت اور متعلقہ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اور میرا بیٹا ٹھیک ہیں ، ہم شدید مشکلات میں ہیں،اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم کئے جائیں تاکہ ہماری رہائی ممکن ہوسکے ۔ یاد رہے اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے بیٹے کو ایک ماہ قبل زیارت کے علاقے میں تفریحی مقام سے اغوا کرلیا گیا تھا، تا حال حکومت ان کی بحفاظت بازیابی کو ممکن نہیں بناسکی ، گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ان کا ویڈیو بیان وائرل ہو گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :ایک ہفتے میں انڈیکس 162پوائنٹس بڑھ گیا

ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی باعث تشویش ،اقدامات ناگزیر،پی ٹی سی

سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے ایمرجنسی کے نفاذکا مطالبہ

وزیراعظم کے دورہ چین سے تعلقات مزید مضبوط ہونگے ، افتخارملک

جدیدٹیکنالوجی سے پانی کا بہاؤ کنٹرول کیا جاسکتا ،میاں کاشف

ٹڈاپ ہیلپ ڈیسک کا قیام جی سی سی آئی میں افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak