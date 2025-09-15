حکومت اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم کرے : مغوی اے سی زیارت
کوئٹہ (سٹی رپورٹر) عسکریت پسندوں نے مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل اور ان کے بیٹے مستنصر بلال کا ویڈیو پیغام جاری کردیا۔۔۔
جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے بیٹے نے حکومت اور متعلقہ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اور میرا بیٹا ٹھیک ہیں ، ہم شدید مشکلات میں ہیں،اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم کئے جائیں تاکہ ہماری رہائی ممکن ہوسکے ۔ یاد رہے اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے بیٹے کو ایک ماہ قبل زیارت کے علاقے میں تفریحی مقام سے اغوا کرلیا گیا تھا، تا حال حکومت ان کی بحفاظت بازیابی کو ممکن نہیں بناسکی ، گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ان کا ویڈیو بیان وائرل ہو گیا ہے۔