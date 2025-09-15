وارداتیں:شہری لاکھوں روپے، قیمتی اشیاء سے محروم
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی و چوری کی نان سٹاپ وارداتیں، شہری لاکھوں روپے نقدی،موبائل فونز،قیمتی اشیاء، گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں سے محروم کردئیے گئے۔
ذرائع کے مطابق ستوکتلہ میں شہری نعیم سے 1 لاکھ 45 ہزار روپے اور موبائل فون، کاہنہ میں گوہر سے 1 لاکھ 30 ہزارروپے ، نوانکوٹ میں ارمغان سے 1 لاکھ 20 ہزارروپے ، لاری اڈا میں ایوب سے 1 لاکھ 15 ہزارروپے جبکہ لیاقت آباد میں منصور سے 1 لاکھ روپے اور قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ راوی روڈ اور ہنجروال سے گاڑیاں جبکہ گارڈن ٹاؤن، لٹن روڈ اور برکی سے موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔