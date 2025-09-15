صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے، قیمتی اشیاء سے محروم

  • پاکستان
وارداتیں:شہری لاکھوں روپے، قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی و چوری کی نان سٹاپ وارداتیں، شہری لاکھوں روپے نقدی،موبائل فونز،قیمتی اشیاء، گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں سے محروم کردئیے گئے۔

ذرائع کے مطابق ستوکتلہ میں شہری نعیم سے 1 لاکھ 45 ہزار روپے اور  موبائل فون، کاہنہ میں گوہر سے 1 لاکھ 30 ہزارروپے ، نوانکوٹ میں ارمغان سے 1 لاکھ 20 ہزارروپے ، لاری اڈا میں ایوب سے 1 لاکھ 15 ہزارروپے جبکہ لیاقت آباد میں منصور سے 1 لاکھ روپے اور قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ راوی روڈ اور ہنجروال سے گاڑیاں جبکہ گارڈن ٹاؤن، لٹن روڈ اور برکی سے موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پراسرار کار کا ڈرائیور 6سال بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا

ہر رات کتنے گھنٹے نیند کی ضرورت ،آسان ٹیسٹ سے جانیں

آخر سیفٹی پن کے نیچے سوراخ کیوں موجود ہوتا ہے

چلی،اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے پتے کی کامیاب سرجری

30سیکنڈ میں فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنیکا طریقہ

بھارت:ہسپتال میں گائے ، کتا مریضوں کے بیڈ پر سو گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak