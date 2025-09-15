سینئر بیوروکریٹ کو دھمکیاں،سابق صوبائی وزیر مولوی سرور 2 بیٹوں سمیت گرفتار
کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق صوبائی وزیر مولوی سرور موسیٰ خیل کو 2 بیٹوں سمیت کوئٹہ سے گرفتار کرلیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ سابق صوبائی وزیرمولوی سرور اور ان کے بیٹوں پر سینئر بیوروکریٹ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے، ان کے خلاف سول لائن تھانہ میں مقدمہ درج ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سابق صوبائی وزیر کے خلاف سیکرٹری مواصلات و تعمیرات لعل جان جعفر نے مقدمہ درج کروایا ہے ۔ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ سابق صوبائی وزیر نے میرے دفتر میں مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور نازیبا زبان استعمال کی۔