سیلاب نقصانات،مردم و زرعی شماری کا ڈیٹا استعمال کرنیکا فیصلہ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سیلاب سے نقصانات کے تخمینے کیلئے مردم شماری اور زرعی شماری کا ڈیٹا استعمال کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔حکومت نے ملک میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا حتمی تخمینہ لگانے کیلئے جدید طریقہ کار اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اس مقصد کیلئے مردم شماری، زرعی شماری اور اکنامک سینسز سے حاصل ڈیٹا اور سافٹ ویئر استعمال کئے جائیں گے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ زرعی شماری کے ڈیٹا سے فصلوں اور مویشیوں کو پہنچنے والے نقصانات کا تجزیہ کیا جائے گا جبکہ اکنامک سینسز سے انفرا سٹرکچر اور کاروبار کی تباہی کا اندازہ لگایا جائے گا۔ حالیہ اکنامک سینسز کے دوران ملک بھر کی عمارتوں کو جیو ٹیگ کیا گیا تھا، جس کی بدولت بزنس سنٹرز، سکول، کالجز، جامعات اور مساجد سمیت دیگر عمارتوں کو پہنچنے والے نقصان کی درست تفصیلات سامنے لائی جاسکیں گی۔ذرائع نے بتایا کہ اضلاع، بلاکس اور گاؤں کی سطح پر سیلابی نقصانات کے تخمینے میں یہ ڈیٹا مددگار ثابت ہوگا۔وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نے ادارہ شماریات کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اس جدید نظام کے ذریعے نقصانات کے تخمینے کا عمل فوری طور پر شروع کیا جائے۔