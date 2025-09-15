لیاقت بلوچ نے جماعت اسلامی پاکستان کے قائم مقام امیر کا حلف اٹھا لیا
لاہور(اے پی پی)لیاقت بلوچ کو جماعت اسلامی پاکستان کا قائم مقام امیر مقرر کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق حلف برداری کی تقریب گزشتہ روز منصورہ میں ہوئی۔
لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ پارٹی نے مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پر میں پورا اترنے کی بھر پور کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کا ایک کارکن ہوں ، پارٹی کی فلاح اور ترقی کیلئے تمام کارکنوں کو ساتھ لے کر چلوں گا اور پارٹی میں ہر فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن 3 روزہ دورے پر ملائشیا روانہ ہو ئے ہیں۔