جسٹس ظفر راجپوت قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ تعینات ، آج حلف اٹھائینگے
کراچی (سٹاف رپورٹر)چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد جنید غفار کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینئر پیونی جج جسٹس ظفر احمد راجپوت کو بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات کردیا گیا ہے۔
صدر مملکت کی منظوری سے وزارت قانون و انصاف کی جانب سے گزشتہ روز نوٹیفکیشن کے اجرا کے بعد رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے حلف برداری کی تقریب کے حوالے سے سرکلر جاری کیا ہے ، جس کے مطابق قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری آج پیر کو صبح 8 بجکر 30 منٹ پر ہائی کورٹ کی مین بلڈنگ کی دوسری منزل پر کمیٹی روم کے سامنے منعقد ہوگی۔ سینئر جج جسٹس محمد اقبال کلہوڑو قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے۔