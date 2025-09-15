عرب کانفرنس میں نہ ہونے کے باوجود امریکا کی موجودگی محسوس ہوگی
(تجزیہ: سلمان غنی) دوحا میں اسرائیلی حملے اور فلسطینی کاز کے حوالے سے آج عرب اسلامی کانفرنس ہوگی۔ ان کے سامنے بنیادی سوال یہ ہوگا کہ قطر جیسے پُرامن ملک، جس کا عالمی ایشوز پر مشاورت اور مذاکرات میں ہمیشہ مثبت کردار رہا ہے، پر اسرائیل کے حملے کا کوئی جواز تھا یا نہیں۔
اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی کی ہے ، تو ایسے میں اس کے خلاف ممکنہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟۔شہباز شریف بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا مؤقف اس اہم اجلاس میں کیا ہوگا۔لہٰذا یہ جانچنا ضروری ہے کہ آیا قطر کانفرنس اپنے مقاصد کے لحاظ سے نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ کانفرنس کا بنیادی مقصد تو قطر پر ہونے والے حملے کے خلاف حکمت عملی تیار کرنا ہے ، لیکن اس حملے اور کانفرنس کے درمیان عالمی سطح پر کچھ ایسے معاملات بھی سامنے آئے جو اہم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور قطری وزیراعظم کے درمیان ملاقات ہوئی، اور اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والی امریکی قیادت مستقبل میں ایسے کسی واقعے کے نہ ہونے کی یقین دہانی کراتی نظر آئی۔ایسے میں دوحا کانفرنس کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے ، اور اب فیصلہ عرب حکمرانوں کو کرنا ہے ۔سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس مذموم عمل پر صرف تقاریر اور قراردادوں پر اکتفا کریں گے ، یا کچھ عملی اقدامات بھی کیے جائیں گے ؟۔اطلاعات کے مطابق سفارتی و معاشی سطح پر کچھ اقدامات پر غور جاری ہے ، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ کانفرنس میں امریکہ کی عدم موجودگی کے باوجود اس کی موجودگی محسوس کی جائے گی۔ شاید ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جن سے امریکہ کی ناراضی کا تاثر ابھرے۔
تاہم اصل سوال امریکہ کے سامنے یہ ہے کہ قطر میں اس کا فوجی اڈا موجود ہے ، حماس سے مذاکرات بھی امریکی اشیرباد سے ہو رہے تھے ، تو پھر کیا اب بھی امریکہ اسی \"سپرٹ\" کے ساتھ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے ؟ اور اگر ایسا ہے تو گلف میں اس کے اتحادی عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا رہ جائے گی؟۔یہی سوال آج کی کانفرنس کا اہم نکتہ ہو گا۔جہاں تک پاکستان کے مؤقف کا تعلق ہے ، پاکستان اس کانفرنس میں اسرائیل کی مذمت، قطر سے یکجہتی، غزہ کی صورتِ حال کے سدباب، اور عالمِ اسلام میں اتحاد و یگانگت پر زور دے گا۔ اس سلسلے میں اسرائیل کے خلاف متعدد سفارتی اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں، جن میں فوری جنگ بندی، اور جنگی جرائم پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ شامل ہے ۔پاکستانی خارجہ ذرائع کے مطابق، ہم کانفرنس میں قطر کی سلامتی اور خودمختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کریں گے اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کو یقینی بنانے پر زور دیں گے ۔ نیز اسرائیل پر کچھ پابندیاں عائد کرنے کی سفارش بھی کی جائے گی۔
ماہرین اس کانفرنس کو خطے میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک سنجیدہ کوشش قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملہ عالمِ عرب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے ۔ اب عرب دنیا کو اپنی بقا اور سلامتی کے لیے ایک واضح لکیر کھینچنی ہوگی، اور اسرائیل کے جارحانہ عزائم کے خلاف بند باندھنا ہو گا۔ ان ماہرین کے مطابق یہی صورتحال بھارت نے جنوبی ایشیا میں پیدا کی تھی اور پلوامہ واقعے کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان کے مؤثر اور ذمہ دارانہ ردعمل نے بھارت کی جارحیت کو ناکام بنا دیا، جس کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔لہٰذا اس پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کانفرنس کو نتیجہ خیز بنانے کا انحصار عرب قیادت پر ہے ۔ وقت بہت اہم ہے ، حالات اسرائیل کے خلاف سازگار ہیں، اور عالمِ عرب کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔یہی کانفرنس مستقبل میں مشرقِ وسطیٰ میں امن، استحکام اور اسرائیلی جارحیت کے سدباب میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، اب عالمِ اسلام کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں، آج کا فیصلہ ہی خطے کے حالات کا رخ متعین کرے گا۔