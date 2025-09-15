صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس فیگر بہت بڑا ہے ، آدھے کر دیئے جائیں ، حفیظ پاشا

  • پاکستان
ٹیکس فیگر بہت بڑا ہے ، آدھے کر دیئے جائیں ، حفیظ پاشا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو بجٹ میں اعدادوشمار رکھے تھے ،وہ بہت ہی زیادہ تھے ، ایک لحاظ سے آئی ایم ایف کی توقعات سے بھی زیادہ تھے ، بجٹ میں جو گنجائش موجود ہے۔۔۔

صوبائی حکومتوں سے کہا گیا ہے اس سال وہ 1500 کروڑٖ کاٹیکس سرپلس دیں،یہ بہت ہی بڑا فیگر ہے ،میرا خیا ل ہے کہ اگر اس کو آدھا کیا جائے تو مناسب ہو گا ۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کوشش کریں جہاں گرانٹ کی ضرورت پڑے ،ان کو دیں، آزاد کشمیر میں وفاق کو کچھ پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں، ان کو دے دیں، وفاقی حکومت کو چاہئے کہ آئی ایم ایف سے کہیں اور انہیں سمجھا ئیں کہ ہم نے بجٹ کے ٹارگٹ بہت ہی زیادہ رکھے تھے ،اب حالات خراب ہو گئے ہیں،ہم نے لوگوں کی جان،ان کے مال کو بچانا ہے ،آئی ایم ایف سے کہیں کہ ہمیں متاثرین کی بحالی کیلئے تقریباً ایک ہزار ارب کا خرچہ کرنا پڑے گا،اس لحاظ سے بجٹ کا خسارہ 4 کی بجائے 5 فیصدتک کردیں، یہ جو ابھی سیلاب آیا ہے یہ 2022 کے سیلاب سے زیادہ نقصان والا ہے ، 2022 کے سیلاب میں 26 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا،موجودہ سیلاب سے فصلوں’ سڑکوں اور بستیوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے ، اندازے کے مطابق تقریبا ً 30 ارب ڈالر کا نقصا ن ہوا ہے ، وفاقی حکومت کو چاہئے کہ موجودہ سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے اس کاجلد از جلد تخمینہ لگائے ،حکومت جلد سے جلد عالمی مدد کیلئے اپیل کرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ہمارے تعلقات مغربی دیوار کے پتھروں کی طرح مضبوط امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے

ترکیہ :عدالتوں میں حکومتی مداخلت 50 ہزار افراد کا مظاہرہ

اسرائیلی بمباری ،مزید 52افراد شہید غزہ شہر سے فلسطینیوں کی نقل مکانی جاری

سفری پابندیاں،غیر ملکی طلبا کیلئے امریکا میں تعلیم حاصل کرنا مشکل

نائجیریا :ڈاکوؤں کا حملہ ایک شخص قتل ،18 خواتین کئی بچے اغواکر لئے گئے

ہم پر پابندیوں کی قیمت فرانس برطانیہ ،جرمنی کو ادا کرنی ہوگی:ایران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak