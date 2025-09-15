ٹیکس فیگر بہت بڑا ہے ، آدھے کر دیئے جائیں ، حفیظ پاشا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو بجٹ میں اعدادوشمار رکھے تھے ،وہ بہت ہی زیادہ تھے ، ایک لحاظ سے آئی ایم ایف کی توقعات سے بھی زیادہ تھے ، بجٹ میں جو گنجائش موجود ہے۔۔۔
صوبائی حکومتوں سے کہا گیا ہے اس سال وہ 1500 کروڑٖ کاٹیکس سرپلس دیں،یہ بہت ہی بڑا فیگر ہے ،میرا خیا ل ہے کہ اگر اس کو آدھا کیا جائے تو مناسب ہو گا ۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کوشش کریں جہاں گرانٹ کی ضرورت پڑے ،ان کو دیں، آزاد کشمیر میں وفاق کو کچھ پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں، ان کو دے دیں، وفاقی حکومت کو چاہئے کہ آئی ایم ایف سے کہیں اور انہیں سمجھا ئیں کہ ہم نے بجٹ کے ٹارگٹ بہت ہی زیادہ رکھے تھے ،اب حالات خراب ہو گئے ہیں،ہم نے لوگوں کی جان،ان کے مال کو بچانا ہے ،آئی ایم ایف سے کہیں کہ ہمیں متاثرین کی بحالی کیلئے تقریباً ایک ہزار ارب کا خرچہ کرنا پڑے گا،اس لحاظ سے بجٹ کا خسارہ 4 کی بجائے 5 فیصدتک کردیں، یہ جو ابھی سیلاب آیا ہے یہ 2022 کے سیلاب سے زیادہ نقصان والا ہے ، 2022 کے سیلاب میں 26 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا،موجودہ سیلاب سے فصلوں’ سڑکوں اور بستیوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے ، اندازے کے مطابق تقریبا ً 30 ارب ڈالر کا نقصا ن ہوا ہے ، وفاقی حکومت کو چاہئے کہ موجودہ سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے اس کاجلد از جلد تخمینہ لگائے ،حکومت جلد سے جلد عالمی مدد کیلئے اپیل کرے۔