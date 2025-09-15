سیلاب سے تباہی افسوسناک، پاکستان کیساتھ کھڑے ہیں:امریکی ناظم الامور
لاہور(خبر نگار)امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ روز قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے آئی ہیں جہاں تباہی اور نقصان انتہائی افسوسناک ہے، امریکا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ڈی ایچ اے لاہور میں معروف پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین اور پولیٹیکل ایڈوائزر شاہد خان کی جانب سے دیئے گئے ایک دوستانہ برنچ کے شرکا سے خطاب میں کیا، تقریب میں چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود، وفاقی وزیر علیم خان، وزیر مملکت مصدق ملک، سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، احمد بلال صوفی، قاسم ضیاء، سلمان اکرم راجہ، شیخ رمضان، سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا، قونصل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز ، معروف گلوکار علی ظفر ، دیگر نامور سیاسی و سماجی شخصیات، اعلیٰ حکام سمیت کثیر تعداد میں معزز شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر میزبان شاہد خان نے کہا کہ اس برنچ کا مقصد پاکستان کی ٹیلنٹڈ بزنس کمیونٹی کو امریکی ڈپلومیٹس اور سرمایہ کاروں سے جوڑنا ہے تاکہ نئے مواقع تلاش کیے جا سکیں،پاک۔امریکا تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی ان تعلقات کو مزید مستحکم دیکھنا چاہتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پاک۔بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد خطے میں پاکستان کی کریڈیبلیٹی میں اضافہ ہوا ہے ، اور امریکا کیلئے پاکستان ایک دلچسپ اور پرکشش ملک بن رہا ہے ، بھارت اب لیبر انڈسٹری کے حوالے سے مہنگا ملک بن چکا جبکہ پاکستان کے پاس قدرتی وسائل اور کم لاگت کی افرادی قوت موجود ہے ، جو امریکی سرمایہ کاروں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے۔شرکا نے اس موقع پر کہا کہ اس طرح کی تقریبات نہ صرف پاک۔امریکا تعلقات کو مزید بہتر کرنے میں مددگار ہوں گی بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے دروازے بھی کھلیں گے۔