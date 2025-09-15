صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم کا ترک نژاد خاتون کی جہاز سے اتارنے کی شکایت کا نوٹس

اسلام آباد (دنیا نیوز) وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر ترک نژاد خاتون کی ترکیہ واپسی پر جہاز سے آف لوڈ کرنے کی شکایت کا نوٹس لے لیا۔

وزیراعظم نے سوشل میڈیا پر ترک نژاد خاتون نسلیحان کی ایئر پورٹ پر ترکیہ جاتے ہوئے آف لوڈ کرنے کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے ایم ڈی محمد افضال بھٹی کو متاثرہ اوورسیز خاتون کا مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ایم ڈی نے لاہور میں ترک نژاد خاتون سے ملاقات کرکے ان کی وطن واپسی کا مسئلہ جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔اس موقع پر ترک نژاد خاتون نے وزیر اعظم اور ایم ڈی او پی ایف سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے میرا مسئلہ اب بہت جلد حل ہو جائے گا اور میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے ترکیہ جا سکوں گی۔ 

