متاثرین کوبجلی بل بھیجنا مناسب نہیں ،آئی ایم ایف نے صورتحال کوسمجھ لیا:وزیر خزانہ

ٹوبہ ٹیک سنگھ،پیرمحل(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا،نیوزایجنسیاں)وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کو اس مشکل وقت میں بجلی کے بل بھیجنا کسی صورت مناسب نہیں۔۔۔

آئی ایم ایف نے اس صورتحال کو سمجھ لیا، حکومت متاثرینِ سیلاب کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔دریائے راوی کے سیلاب زدہ علاقے مل فتیانہ کے دورہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر تے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہاکہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری نہیں ہونے دینگے ، افراط زر میں مصنوعی اضافہ کے تدارک کیلئے انتظامی اقدامات کے ذریعے ذخیرہ اندوزی پر قابو پایا جائیگا، سیلاب متاثرین کی جلد بحالی کو یقینی بنایا جائیگا۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے ، ملک ترقی کررہا اور بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔

