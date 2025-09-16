صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان میں درختوں کی بے دریغ کٹائی، وزیر جنگلات ملوث ہونیکا انکشاف

  • پاکستان
گلگت بلتستان میں درختوں کی بے دریغ کٹائی، وزیر جنگلات ملوث ہونیکا انکشاف

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں گلگت بلتستان کے وزیر کا جنگلات کی کٹائی میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کمیٹی نے خیبر پختونخوا، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں ٹمبر مافیا کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کرلی۔

کمیٹی کا اجلاس چیئرپرسن منزہ حسن کی زیر صدارت ہوا۔ سیکر ٹری جنگلات گلگت بلتستان نے جی بی میں درختوں کی بے دریغ کٹائی کا کمیٹی میں اعتراف کیا۔ گلگت بلتستان کے حکام کا کہنا ہے جی بی کی متعلقہ وزارت کے موجودہ وزیر کی گاڑی سے لکڑیاں برآمد ہوئیں، گلگت بلتستان میں 3.58 فیصد جنگلات ہیں، دیامر میں جنگلات سارے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں۔ حکام کا کہنا ہے محکمہ جنگلات کے 59 ملازمین کو ملازمت سے برطرف کیا ہے ، جی بی میں جنگلات کی اچھی صورتحال نہیں ہے ۔ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ کے دوران انوکھے واقعہ کا ذکر بھی کیا گیا، جس میں گلگت بلتستان کے حکام نے بتایا کہ ہم نے لوگوں کو جنگل کی کٹائی پر پکڑا تو لوگوں نے متعلقہ وزیر سے سفارش کی درخواست کی، وزیرنے لوگوں سے کہا کہ وہ خود ایسا مقدمہ بھگت رہے ہیں۔ حکام محکمہ جنگلات جی بی کے مطابق وزیر نے لوگوں سے کہا کہ وہ خود اس کا حصہ ہیں تو کس طرح سفارش کریں؟ ممبر کمیٹی شہلا رضا نے کہا کہ پاکستان سے لکڑی کاٹ کر گلگت بلتستان پہنچتی ہے ۔

سیکرٹری ماحولیات کے پی نے کمیٹی کو بتا یا صوبے میں جنگلات کے رقبے میں بہتری آئی ہے، جس کی تصدیق تیسرے فریق کے جائزوں سے ہوئی ہے ۔قانونی کٹائی کے کاموں کی نگرانی، 2.3 ملین کیوبک فٹ لکڑی کی ضبطی، 360 سے زائد گاڑیاں اور سامان ضبط کرنے کی اطلاع دی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے سیکرٹری نے یقین دلایا کہ جنگلات کے لیے ایک قومی GIS نظام جلد قائم کیا جائے گا۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ سپارکو سیٹلائٹ کی تصاویر فراہم کی جائیں تاکہ جنگلات کے بارے میں صوبائی دعوئوں کی تصدیق کی جا سکے اور نگرانی کو مضبوط کیا جا سکے ۔ کمیٹی ممبر شائستہ خان نے کہا کہ میرا تعلق خیبرپختونخوا سے ہے ، جنگلات میں آگ پر قابو پانے کا نظام نہیں ہے ، ٹمبر مافیا ہر طرف سرگرم ہے ۔اس پر چیئرپرسن کمیٹی نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے ایم این ایز کو پی ٹی آئی نے کمیٹی اجلاس میں آنے سے روکا ہے ، ان کی جانب سے جو اعداد و شمار دئیے گئے وہ چونکا دینے والے ہیں،اس وقت درختوں کی کٹائی اور ٹمبر مافیا کو کیسے روکیں گے ؟۔ کمیٹی نے عطا آباد جھیل پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوٹل کی تعمیر کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

میئر امیدوار ظہران ممدانی کی حمایت ٹرمپ کی گورنر نیویارک پر تنقید

بھارتی سپریم کورٹ : وقف ترمیمی ایکٹ کی بعض کلیدی دفعات معطل

زیمبیا :صدر کو جادو ٹونے سے قتل کرنیکی کوشش ،2افراد کو 2سال قید

امریکا بھارت تجارتی مذاکرات آج نئی دہلی میں ہوں گے

امریکا نے پاکستان میں کارروائی کی تو کسی نے خطرناک کام قرار نہیں دیا :اسرائیلی وزیراعظم

غزہ پرحملے ،6سالہ جڑواں بچوں ،3صحافیوں سمیت 51شہید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak