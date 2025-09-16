گلگت بلتستان میں درختوں کی بے دریغ کٹائی، وزیر جنگلات ملوث ہونیکا انکشاف
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں گلگت بلتستان کے وزیر کا جنگلات کی کٹائی میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کمیٹی نے خیبر پختونخوا، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں ٹمبر مافیا کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کرلی۔
کمیٹی کا اجلاس چیئرپرسن منزہ حسن کی زیر صدارت ہوا۔ سیکر ٹری جنگلات گلگت بلتستان نے جی بی میں درختوں کی بے دریغ کٹائی کا کمیٹی میں اعتراف کیا۔ گلگت بلتستان کے حکام کا کہنا ہے جی بی کی متعلقہ وزارت کے موجودہ وزیر کی گاڑی سے لکڑیاں برآمد ہوئیں، گلگت بلتستان میں 3.58 فیصد جنگلات ہیں، دیامر میں جنگلات سارے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں۔ حکام کا کہنا ہے محکمہ جنگلات کے 59 ملازمین کو ملازمت سے برطرف کیا ہے ، جی بی میں جنگلات کی اچھی صورتحال نہیں ہے ۔ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ کے دوران انوکھے واقعہ کا ذکر بھی کیا گیا، جس میں گلگت بلتستان کے حکام نے بتایا کہ ہم نے لوگوں کو جنگل کی کٹائی پر پکڑا تو لوگوں نے متعلقہ وزیر سے سفارش کی درخواست کی، وزیرنے لوگوں سے کہا کہ وہ خود ایسا مقدمہ بھگت رہے ہیں۔ حکام محکمہ جنگلات جی بی کے مطابق وزیر نے لوگوں سے کہا کہ وہ خود اس کا حصہ ہیں تو کس طرح سفارش کریں؟ ممبر کمیٹی شہلا رضا نے کہا کہ پاکستان سے لکڑی کاٹ کر گلگت بلتستان پہنچتی ہے ۔
سیکرٹری ماحولیات کے پی نے کمیٹی کو بتا یا صوبے میں جنگلات کے رقبے میں بہتری آئی ہے، جس کی تصدیق تیسرے فریق کے جائزوں سے ہوئی ہے ۔قانونی کٹائی کے کاموں کی نگرانی، 2.3 ملین کیوبک فٹ لکڑی کی ضبطی، 360 سے زائد گاڑیاں اور سامان ضبط کرنے کی اطلاع دی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے سیکرٹری نے یقین دلایا کہ جنگلات کے لیے ایک قومی GIS نظام جلد قائم کیا جائے گا۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ سپارکو سیٹلائٹ کی تصاویر فراہم کی جائیں تاکہ جنگلات کے بارے میں صوبائی دعوئوں کی تصدیق کی جا سکے اور نگرانی کو مضبوط کیا جا سکے ۔ کمیٹی ممبر شائستہ خان نے کہا کہ میرا تعلق خیبرپختونخوا سے ہے ، جنگلات میں آگ پر قابو پانے کا نظام نہیں ہے ، ٹمبر مافیا ہر طرف سرگرم ہے ۔اس پر چیئرپرسن کمیٹی نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے ایم این ایز کو پی ٹی آئی نے کمیٹی اجلاس میں آنے سے روکا ہے ، ان کی جانب سے جو اعداد و شمار دئیے گئے وہ چونکا دینے والے ہیں،اس وقت درختوں کی کٹائی اور ٹمبر مافیا کو کیسے روکیں گے ؟۔ کمیٹی نے عطا آباد جھیل پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوٹل کی تعمیر کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔