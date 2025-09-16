2مغوی قتل، 9 کو جکڑ کر سیلابی پانی میں کھڑا کر دیا
رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)انڈھڑ گینگ نے موٹروے سے اغوا کئے گئے 2 مغوی قتل کرد ئیے، 9 کو زنجیروں سے جکڑ کرسیلابی پانی میں کھڑا کرکے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کردی، انڈھڑ گینگ نے دھمکی دی ہے کہ دو روز تک سرغنہ کے گرفتار بھائی منیر انڈھڑ کو رہا کیا جائے ورنہ 9 مغویوں کو قتل کردیا جائیگا۔
تفصیل کے مطابق نواز آباد موٹروے ایم فائیو سے 11 روز قبل اغوا کئے جانے والے 9 مغویوں کی زنجیروں سے جکڑ کر سیلابی پانی میں کھڑا کرکے وائرل کی جانیوالی ویڈیومیں 9مغویوں کی جانب سے ورثاء اورحکام سے مطالبہ دہرایا گیا کہ انہیں جلدازجلدرہاکروایاجائے جبکہ دومغویوں کواغوا کاروں نے قتل کردیاہے ۔ اس موقع پر وائرل کی جانیوالی ویڈیومیں انڈھڑگینگ کے کارندے نے دھمکی دی کہ انڈھڑگینگ کے سرغنہ کے گرفتاربھائی منیراحمدانڈھڑجس کی سزا مکمل ہوچکی ہے کو پولیس رہا کرے ۔ دوروزکی مہلت دیتے ہوئے اغوا کار کارندے نے دھمکی دی کہ اگر منیر احمدانڈھڑکوپولیس نے رہا نہ کیاتو مغویوں کوموت کے گھاٹ اتاردیاجائے گا۔