صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2مغوی قتل، 9 کو جکڑ کر سیلابی پانی میں کھڑا کر دیا

  • پاکستان
2مغوی قتل، 9 کو جکڑ کر سیلابی پانی میں کھڑا کر دیا

رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)انڈھڑ گینگ نے موٹروے سے اغوا کئے گئے 2 مغوی قتل کرد ئیے، 9 کو زنجیروں سے جکڑ کرسیلابی پانی میں کھڑا کرکے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کردی، انڈھڑ گینگ نے دھمکی دی ہے کہ دو روز تک سرغنہ کے گرفتار بھائی منیر انڈھڑ کو رہا کیا جائے ورنہ 9 مغویوں کو قتل کردیا جائیگا۔

تفصیل کے مطابق نواز آباد موٹروے ایم فائیو سے 11 روز قبل اغوا کئے جانے والے 9 مغویوں کی زنجیروں سے جکڑ کر سیلابی پانی میں کھڑا کرکے وائرل کی جانیوالی ویڈیومیں 9مغویوں کی جانب سے ورثاء اورحکام سے مطالبہ دہرایا گیا کہ انہیں جلدازجلدرہاکروایاجائے جبکہ دومغویوں کواغوا کاروں نے قتل کردیاہے ۔ اس موقع پر وائرل کی جانیوالی ویڈیومیں انڈھڑگینگ کے کارندے نے دھمکی دی کہ انڈھڑگینگ کے سرغنہ کے گرفتاربھائی منیراحمدانڈھڑجس کی سزا مکمل ہوچکی ہے کو پولیس رہا کرے ۔ دوروزکی مہلت دیتے ہوئے اغوا کار کارندے نے دھمکی دی کہ اگر منیر احمدانڈھڑکوپولیس نے رہا نہ کیاتو مغویوں کوموت کے گھاٹ اتاردیاجائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز،88ارب منافع

صنعتکاروں کی پالیسی ریٹ 11فیصد برقرار رکھنے پر کڑی تنقید

ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،سونے کی قیمت میں استحکام

مرکنٹائل ایکسچینج میں 35ارب روپے کے سودے

ڈائریکٹر جنرل ٹڈاپ پلاسٹک،پرنٹنگ اور پیکیجنگ نمائش کا دورہ

اسٹیل سیکٹر انکریمنٹل پیکیج کی عدم دستیابی سے زیادہ متاثر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak