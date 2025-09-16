سیلاب: جلالپور پیروالا کے قریب موٹروے پر شگاف، ریلے سکھر داخل، گیس کے 10کنویں متاثر، سپلائی معطل
لاہور،قصور(سٹی رپورٹر، نمائندگان دنیا، نیوز ایجنسیاں ،مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت نے دریائے ستلج میں پھر پانی چھوڑ دیا،جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، جلالپور پیروالا کے قریب موٹروے پر شگاف،مختلف علاقوں میں باپ بیٹی سمیت مزید 3 افراد ڈوب کر ،علی پور میں ریلیف کیمپ پر دھکم پیل اور بھگدڑ سے شہری جاں بحق ، عمررسیدہ شخص کی لاش بھی برآمدکرلی گئی۔
دوسری طر ف دریائے سندھ کے سیلابی ریلے سکھر داخل،قادرپور گیس فیلڈ کے 10 کنویں شدید متاثر،2روز سے سپلائی معطل ہے ۔تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑنے کے بعد گزشتہ روز گنڈاسنگھ والا تلوار پوسٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1لاکھ 4 ہزار689 کیوسک ریکارڈ کیا گیا حالانکہ پانی کا بہاؤ ایک لاکھ تک آ چکا تھا،قصور میں ستلج سے ملحقہ دیہاتوں کے لاکھوں مکینوں اور ہزاروں مویشیوں کو ضلعی انتظامیہ فلڈ ریلیف کیمپس میں منتقل کر چکی۔ جلال پورپیروالا میں دریائے ستلج کے ریلوں سے موضع کنہوں اور قریبی تمام دیہات ڈوب گئے ،موٹروے ملتان سکھر ایم فائیو کا ایک حصہ پانی میں بہہ گیا جس کے بعد موٹروے کو ٹریفک کیلئے بند کردیا گیا،اوچ شریف روڈ پر شگاف سے موٹروے کو شدید نقصان پہنچا ہے ،نئے متاثرہ علاقوں سے مکینوں کی نقل مکانی جاری ہے ۔ بہادر پور میں نذرحسین اور اس کی بیٹی شازیہ سیلابی ریلے میں بہہ گئے ،علاوہ ازیں ایدھی ورکرز کو ڈوبنے والے 75 سالہ بزرگ سردار علی کی لاش ملی ہے ۔ادھر علی پور کے سیلاب متاثرہ علاقہ لنگر واہ میں حکومتی ریلیف کیمپ پر راشن اور خیموں کی تقسیم کے دوران دھکم پیل ، بھگدڑ سے مرید حسین نامی شخص بیہوش ہونے کے بعد دم توڑ گیا، شجاع آباد میں 45 سالہ شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا ۔
مزید برآں علی پور کے کئی دیہات ڈوب چکے ،متاثرین ریلیف کے منتظر ہیں۔چشتیاں کے 47 موضع جات،چاچڑاں کی درجنوں بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آچکیں۔ منچن آباد کے 67 دیہات میں تباہی کے بعد متاثرین کی بڑی تعداد تاحال کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے ، 20 دیہات کا زمینی راستہ تاحال منقطع ہے ۔ادھر سیلابی ریلے سندھ میں بھی تباہی پھیلا رہے ہیں۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں گڈوبیراج پر اونچے ،سکھربیراج پر درمیانے ،کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور پانی میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ 20 سے زائد دیہات ڈوبنے کے باوجود کچے کے رہائشی علاقہ سے انخلاء کو تیار نہیں ۔اوچ شریف کے 25 دیہات پانی میں ڈوب چکے ، 36دیہات میں مکانات منہدم ہو چکے ، سیلاب میں پھنسے متاثرین کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے ، پرائیویٹ کشتی مالکان سامان منتقل کرنے کیلئے 40 ہزار روپے تک کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ لاڑکانہ میں زمینداری بند میں 100 فٹ چوڑے شگاف سے پانی کا ریلا درگاہ ملوک شاہ بخاری میں داخل ہوگیا ۔
مزید برآں سیلاب سے سکھر میں قادرپور گیس فیلڈ کے 10 کنویں متاثر ہونے پر گیس کی سپلائی بند ہوگئی،پنوں عاقل کے 100 دیہات زیر آب آ چکے ۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ امید ہے سیلابی ریلے کو خیریت سے سمندر تک لے جانے میں کامیاب ہوں گے ،وفاقی حکومت متاثرین کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے امداد کرے ۔ادھر مون سون کا 11 واں سپیل بھی بارشیں برسانے کیلئے تیار ہے جس کے اثرات ممکنہ طورپرآج منگل سے سامنے آناشروع ہوجائیں گے ۔پی ڈی ایم اے کے جاری الرٹ میں بتایا گیا ہے کہ 16سے 19 ستمبرتک لاہور سمیت دیگر شہروں میں بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر عبدالعزیز نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ ممکنہ نئے سپیل کے دوران بارشوں کی شدت گزشتہ ہفتوں کی بارشوں جتنی زیادہ نہیں ہوگی۔