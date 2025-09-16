صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا : 1351 دہشتگردوں کے سروں کی قیمت 4 ارب مقرر

  • پاکستان
پختونخوا : 1351 دہشتگردوں کے سروں کی قیمت 4 ارب مقرر

پشاور(آئی این پی)خیبرپختونخوا میں ایک ہزار 351 خطرنا ک اور انتہائی مطلوب دہشتگردوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے جن کے سروں کی قیمت مجموعی طور پر 4 ارب 14 کروڑ 10 لاکھ روپے مقرر کردی گئی ہے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق خیبرپختونخوا میں محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی ) نے ایک ہزار 351 خطرناک اور انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست محکمہ داخلہ کو ارسال کردی۔سی ٹی ڈی کی جانب سے ارسال کی گئی فہرست کے مطابق پشاور میں انتہائی مطلوب دہشتگردوں کی تعداد 185 اور ضلع بنوں میں 117 ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

3ملزم گرفتار،10کلو چرس و آئس برآمد

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5افراد کی لاشیں برآمد

ہوائی فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلانے والا ملزم حوالات میں بند

وین میں ممنوعہ ایل پی جی سلنڈر لگانے والے ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج

آن لائن بیٹنگ گیم کی تشہیر ،چار4 افراد کیخلاف مقدمہ

اوباش نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak