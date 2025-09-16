جواد امین نرسنگ کونسل کے صدر شاہد حسین نائب صدر تعینات
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وزیراعظم نے پاکستان نرسنگ اینڈمڈوائفری کونسل کے صدر اور نائب صدر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم نے فرزانہ کو صدارت سے ہٹانے کی بھی منظوری دے دی۔
وزیراعظم نے وزارت قومی صحت کی سمری منظور کرتے ہوئے جواد امین خان کو صدر اور شاہد حسین کونائب صدر پاکستان نرسنگ اینڈمڈوائفری کونسل تعینات کرنے کی منظوری دی۔ وزارت قومی صحت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پرعمل درآمد کے لیے جواد امین خان کو صدر اور شاہد حسین کو نائب صدر پاکستان نرسنگ کونسل تقرر کرنے کی سمری بھجوائی تھی۔