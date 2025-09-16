صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواد امین نرسنگ کونسل کے صدر شاہد حسین نائب صدر تعینات

  • پاکستان
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وزیراعظم نے پاکستان نرسنگ اینڈمڈوائفری کونسل کے صدر اور نائب صدر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم نے فرزانہ کو صدارت سے ہٹانے کی بھی منظوری دے دی۔

وزیراعظم نے وزارت قومی صحت کی سمری منظور کرتے ہوئے جواد امین خان کو صدر اور شاہد حسین کونائب صدر پاکستان نرسنگ اینڈمڈوائفری کونسل تعینات کرنے کی منظوری دی۔ وزارت قومی صحت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پرعمل درآمد کے لیے جواد امین خان کو صدر اور شاہد حسین کو نائب صدر پاکستان نرسنگ کونسل تقرر کرنے کی سمری بھجوائی تھی۔ 

