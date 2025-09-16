صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
بی آئی ایس پی کے فنڈز سیلاب متاثرین کو منتقل کرنیکی تجویز

اسلام آباد(مدثر علی رانا)بے نظیرانکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز سیلاب متاثرین کیلئے منتقلی کی تجویز ہے جو آئی ایم ایف کی منظوری سے مشروط ہے۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان سات ارب ڈالر کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی پروگرام کے دوسرے جائزہ اجلاس کے تحت مذاکرات 25 ستمبر سے اسلام آباد میں شروع ہوں گے۔

 ذرائع کے مطابق حکومت کو ایف بی آر کے مجوزہ ٹیکس ہدف میں کمی کے لیے آئی ایم ایف کو قائل کرنا ہوگا ،بشرطیکہ اخراجات میں بھی اسی تناسب سے کمی کی جائے تاکہ متفقہ پرائمری سرپلس ہدف حاصل کیا جا سکے ۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کو رواں مالی سال ستمبر کے اختتام تک3اعشاریہ 83 ٹریلین روپے کی ٹیکس وصولی کا ہدف دیا گیا ہے تاہم معیشت کی سست روی اور مسلسل تباہ کن سیلابوں کے باعث ٹیکس وصولیوں میں تقریباً 2 سو ارب روپے کی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس میں گزشتہ دو ماہ کا شارٹ فال بھی شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق یا تو اخراجات کم کیے جائیں گے یا پھر اضافی محصولات کیلئے اقدامات کیے جائیں گے۔ سیلاب کے باعث اہم فصلوں کی پیداوار میں کمی کے باعث اقتصادی ترقی کی شرح میں کمی اور ممکنہ طور پر مہنگائی میں اضافے کے باعث جی ڈی پی گروتھ کم ہو سکتی ہے، جس کے پیش نظر آئی ایم ایف اضافی ریونیو اقدامات پر زور دے سکتا ہے تاکہ سیلاب سے متعلق اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔

