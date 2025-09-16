بلوچستان: دھماکا، کیپٹن سمیت 5شہید، 5 دہشتگرد ہلاک، پختونخوا میں 31 خوارج مارے گئے
راولپنڈی،اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر، نامہ نگار ،مانیٹرنگ ڈیسک)بلوچستان میں آئی ای ڈی دھماکے میں کیپٹن سمیت 5جوان شہید ہوگئے جبکہ سکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 5دہشتگرد ہلاک کردئیے ، خیبرپختونخوا میں بھی آپریشنز کے دوران 31 خوارج مار ے گئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق کیچ ضلع کے علاقے شیر بندی میں سکیورٹی فورسز کی گاڑی پر ایک بزدلانہ آئی ای ڈی حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 5 جوانوں نے مادرِ وطن کے دفاع میں جامِ شہادت نوش کیا۔ شہداء میں لورا لائی کے رہائشی 25سالہ کیپٹن وقار احمد ،ڈیرہ غازی خان کے رہائشی 35سالہ نائیک عصمت اللہ ،سکھر کے رہائشی 29 سالہ لانس نائیک جنید احمد ،مردان کے رہائشی 29 سالہ لانس نائیک خان محمد اور صوابی کے رہائشی 28 سالہ سپاہی محمد ظہور شامل ہیں۔ واقعے کے بعد سکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے میں گھیراؤ کر کے فالو اپ سینی ٹائزیشن آپریشن کیا، جس میں بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشتگرد ہلاک کر دئیے گئے ۔ علاقے میں مزید کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی دیگر دہشتگرد کو فرار ہونے کا موقع نہ ملے ۔دریں اثنا سکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں13 سے 14 ستمبر تک 2 کامیاب آپریشنز میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 31 دہشتگرد ہلاک کر دئیے ۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع لکی مروت میں آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا،کامیاب کارروائی کے نتیجے میں بھارتی حمایت یافتہ 14 خوارج ہلاک ہوئے ،اسی طرح ضلع بنوں میں بھی انٹیلی جنس بنیادوں پرآپریشن کیاگیا جہاں شدید جھڑپ کے دوران مزید 17 دہشت گرد اپنے منطقی انجام کو پہنچے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے کو امن دشمنوں سے پاک کرنے کیلئے کلیئرنس آپریشن بدستور جاری ہے ، سکیورٹی فورسز پاکستان سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کیلئے پرعزم ہیں۔وزیرِ اعظم شہباز شریف نے کہا دہشتگردی کے عفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ، پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہا فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں کو پاکستان میں چھپنے نہیں دیں گے ۔