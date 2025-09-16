نئی انارکلی سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے زیورات موبائل فونز و دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔
فیکٹری ایریا میں عامر سے 1 لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل فون،لیاقت آباد میں طارق سے 1 لاکھ 10ہزار روپے اور موبائل فون،نئی انارکلی میں معین سے 1 لاکھ روپے اور موبائل فون،چوہنگ کے علاقے میں راشد سے 30 ہزار روپے اور موبائل فون ، گرین ٹاؤن میں وارث سے 20 ہزار روپے اور موبائل فون ،لوئر مال کے علاقے میں شہریار سے 1لاکھ روپے اور موبائل فون، شاہدرہ میں الیاس سے 1لاکھ روپے ،موبائل فون اور دیگر سامان ، کاہنہ میں مجاہد سے 12 ہزار روپے اور موبائل فون،ستوکتلہ میں دانیال سے 10 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا گیا۔ٹبی سٹی سے نواز اور مانگا منڈی سے امتیاز کی گاڑیاں جبکہ گرین ٹاؤن سے افتخار، مستی گیٹ سے کاشف اور نشترکالونی سے اخلاق کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔