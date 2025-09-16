صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کیلئے ماسٹر لے آؤٹ پلان منظور

  • پاکستان
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کی بلڈنگ کمیٹی نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی تعمیر کیلئے ماسٹر لے آؤٹ پلان کی منظوری دے دی۔

چیف جسٹس یحیی آفریدی  کی زیر صدارت کمیٹی اجلاس میں جسٹس جمال خان مندوخیل،جسٹس محمد شفیع صدیقی، جسٹس عامر فاروق، رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان اور سپریم کورٹ کے دیگر افسروں نے شرکت کی۔چیف انجینئر محکمہ مواصلات و تعمیرات سندھ نے چیف جسٹس اور بلڈنگ کمیٹی اراکین کو سپریم کورٹ برانچ رجسٹری کراچی کے نئے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی ۔ یہ منصوبہ پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت تکمیل کو پہنچایا جائے گا، جس میں عدالتوں، متعلقہ دفاتر، وکلا اور عوام کیلئے ضروری سہولتوں کی فراہمی شامل ہے ۔اجلاس میں موجودہ مقام پر توسیع کی تجویز پر غور کیا گیا، تاہم اسے نہ تو مستقبل کی توسیع کے لیے پائیدار اور نہ ہی قابلِ عمل قرار دیا گیا کیونکہ پارکنگ ایریا مبینہ طور پر قدرتی برساتی نالے پر تجاوزات کا باعث بن رہا تھا۔

چیف جسٹس نے اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہر قسم کی ترقیاتی سرگرمیوں کو پائیداری اور طویل المدتی ساختی استحکام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے ۔ اس بنا پر متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ منصوبے کو مجوزہ نئے مقام پر منتقل کیا جائے اور قدرتی نالے سے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے فوری ہدایات جاری کی گئیں۔چیف جسٹس نے کہاکہ سپریم کورٹ کیلئے یہ کسی طور مناسب نہیں کہ وہ ایسی کسی تجاوزات کی اجازت دے یا اس کی حوصلہ افزائی کرے، خصوصاً جب یہ عوامی زمین اور ضروری تنصیبات پر ہو۔اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا اور اعادہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے تمام ترقیاتی منصوبے سختی سے قانونی، ماحولیاتی اور شہری اصولوں کے مطابق ہوں گے ۔ اس مقصد کے لیے منصوبے کا پی سی-ون پلاننگ ڈویژن کو جائزے اور سی ڈی ڈبلیو پی کے روبرو منظوری کے لیے بھجوانے کی ہدایت دی گئی۔

