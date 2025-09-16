پنجاب اسمبلی :جمہوری تسلسل کیلئے قرارداد متفقہ طور پر منظور
لاہور(سیاسی رپورٹر)پنجاب اسمبلی میں عالمی یوم جمہوریت کے موقع پر جمہوری تسلسل کو جاری رکھنے کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کرلی گئی، پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک گھنٹہ 54منٹ کی تاخیر سے سپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں شروع ہوا۔۔۔
ایوان میں شہدائے وزیرستان کیلئے دعائے مغفرت، ملک سعید خان کے والد کی وفات پر فاتحہ خوانی کی گئی،اجلاس کے آغاز پر ہی پریس گیلری میں موجود صحافیوں نے اپنے مطالبات کے حق میں ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کردیا،جس پر سپیکر نے صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے دو ارکان اسمبلی رانا ارشد اور امجد علی جاوید کو بھیجا، اس دوران سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے 26 ارکان کی بحالی کے بعد اپنا حتمی فیصلہ بھی ایوان میں سنا دیااور اس بارے میں رولنگ دی۔سپیکر نے اپنی رولنگ میں کہا کہ کسی عوامی نمائندے کو نا اہل کرنا صرف ایک عوامی آواز کو دبانا نہیں بلکہ عوام کو ان کے حق نمائندگی سے محروم کرنا ہے ، متعدد معزز ارکان، بشمول وزیر خزانہ و پارلیمانی امور پنجاب کی جانب سے پیش کردہ درخواستوں سے جو مسئلہ ابھرتا ہے وہ جدید جمہوریت کی بنیادوں یا جڑوں سے تعلق رکھتا ہے ، ان کا کہنا تھا کہ کیا منتخب عوامی نمائندوں کو سپیکر یا الیکشن کمیشن منتخب ایوانوں سے نا اہل کر سکتے ہیں؟ میرا جواب ‘ناں’ ہے ۔دوران اجلاس ایوان کی بجلی بند ہو گئی جس سے پنجاب اسمبلی میں آفیشل ، سپیکر گیلری اور پریس گیلری میں اندھیرا چھا گیا،اجلاس آج منگل کی دوپہر تین بجے تک ملتوی کردیاگیا۔