8فروری کو الیکشن پر حملہ ، عالمی ادارے کی تصدیق :سلمان اکرم
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کو نشانہ بنایا گیا، اس سچ کی تصدیق عالمی ادارے نے کی۔
سلمان اکرم راجہ نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 8 فروری کے الیکشن کے جس سچ کو عوام جانتی ہے اس سچ کی تصدیق ایک عالمی ادارے نے کی ہے ۔ 8 فروری کو الیکشن پر حملہ ہوا۔ کامن ویلتھ کی 8 فروری کی الیکشن سے متعلق رپورٹ پڑھنی چاہئے ، کامن ویلتھ کی رپورٹ کے مطابق جو فارم 45 سامنے آئے ہیں جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، ان فارمز پر کانٹ چھانٹ نظر آئے گی۔ کامن ویلتھ کی رپورٹ کے مطابق جو فارم 45 امیدوار کے ایجنٹ کو دئیے گئے اور جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ان میں واضح فرق ہے ، فارم 45 اور فارم 46 میں بھی ردو بدل کیا گیا ۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ بہت سارے فارم 45 ایسے ہیں جہاں امیداوار کے ووٹ تو بدل دئیے گئے مگر اسی فارم کے مجموعی ووٹ تبدیل نہ کر سکے ، ہر حلقے میں فارم 45 میں میں تبدیلی کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 90 سے 95 حلقوں میں فارم 45 اور فارم 46 ملتے جلتے نہیں ہیں، اس لیکشن میں 90 سے 95 حلقوں میں ایک ہی جماعت کے امیدواروں کو ایسے کام کرکے جتوایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے پولنگ سٹیشن ملے جہاں ایک ہی پولنگ سٹیشن پر قومی اسمبلی کا ووٹ کاسٹ ہوا لیکن صوبائی اسمبلی کا ووٹ پڑا ہی نہیں۔