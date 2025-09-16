ثاقب نثار پانامہ کیس آڈیو لیک، کمیشن بنانیکی درخواست عدم پیروی پر خارج
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد آصف نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی پانامہ کیس فیصلے سے متعلق 2021 میں مبینہ آڈیو لیک کے معاملہ پر کمیشن تشکیل دینے کی درخواست عدم پیروی پرخارج کر دی۔
سابق صدر سندھ ہائیکورٹ بار صلاح الدین کی درخواست پر سماعت کے دوران کیس کال ہونے پر درخواست گزار کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا، عدالت نے عدم پیروی پر درخواست خارج کر دی۔ مبینہ آڈیو میں سابق چیف جسٹس پانامہ کیس کے فیصلے سے متعلق ہدایات دے رہے تھے ، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ اطہر من اللہ نے دلائل کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔