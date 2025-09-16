صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ثاقب نثار پانامہ کیس آڈیو لیک، کمیشن بنانیکی درخواست عدم پیروی پر خارج

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد آصف نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی پانامہ کیس فیصلے سے متعلق 2021 میں مبینہ آڈیو لیک کے معاملہ پر کمیشن تشکیل دینے کی درخواست عدم پیروی پرخارج کر دی۔

سابق صدر سندھ ہائیکورٹ بار صلاح الدین کی درخواست پر سماعت کے دوران کیس کال ہونے پر درخواست گزار کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا، عدالت نے عدم پیروی پر درخواست خارج کر دی۔ مبینہ آڈیو میں سابق چیف جسٹس پانامہ کیس کے فیصلے سے متعلق ہدایات دے رہے تھے ، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ اطہر من اللہ نے دلائل کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 

