ایمان مزاری کی ہراسمنٹ کمیٹی میں شکایت، سربراہ تبدیل

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے،مانیٹرنگ ڈیسک)چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ اور ایمان مزاری ایڈووکیٹ کے درمیان تلخ کلامی کے معاملے پر ایمان مزاری نے جسٹس ثمن رفعت امتیاز کی زیر سربراہی قائم ہراسمنٹ کمیٹی میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف شکایت دائر کردی۔

بتایا گیا کہ جسٹس ثمن رفعت امتیاز کے کورٹ ایسوسی ایٹ کو چیف جسٹس کے خلاف شکایت موصول کروا ئی گئی، شکایت میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف خواتین کے ہراسمنٹ سے تحفظ کے ایکٹ کے تحت انکوائری کی جائے اور ہراساں کرنے کا معاملہ مجاز اتھارٹی سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے ۔ادھرجسٹس ثمن رفعت امتیاز نے کمیٹی کے سربراہ کے طور شکایت کا جائزہ لینے کیلئے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ،نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی میں جسٹس ثمن رفعت امتیاز،جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ارباب محمد طاہر شامل ہوں گے ، بعدازاں رات گئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کی منظوری سے ہائیکورٹ نے ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ جسٹس ثمن رفعت امتیاز کو ہٹاکر جسٹس انعام امین منہاس کو اسلام آباد ہائیکورٹ کی ہراسمنٹ کمیٹی کا نیا سربراہ بنا دیا،جسٹس ثمن رفعت امتیاز کوکمیٹی کی سربراہی سے ہٹانے کی وجوہات بھی جاری کی جائیں گی جبکہ کمیٹی کی سربراہی سے ہٹائے جانے کے بعد جسٹس ثمن رفعت امتیاز کی بنائی گئی کمیٹی بھی غیر موثر ہوگئی ہے۔

