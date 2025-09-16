پرویز الٰہی کی حاضری استثنیٰ خارج کرنیکا فیصلہ کالعدم
راولپنڈی (خبرنگار) لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کے بینچ نے سابق وزیراعلی ٰ پنجاب پرویز الٰہی کی حاضری استثنیٰ کے نیب عدالت کے فیصلہ کو کالعدم قرار دے دیا ہے، ماتحت عدالت کو دوبارہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔
ہائی کورٹ راولپنڈی کے جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس وحید خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی کی حاضری استثنیٰ کے اخراج سے متعلق احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ۔راولپنڈی احتساب عدالت نے تخت پڑی جنگلات اراضی کیس میں پرویز الہٰی کی حاضری استثنیٰ کی درخواست خارج کردی تھی جسے وکیل کے ذریعے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا گزشتہ روز سماعت کے موقع پر فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور کرلی۔