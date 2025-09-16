شرح سود 11 فیصد برقرار رکھنے کا فیصلہ معاشی حالات سے مطابقت نہیں رکھتا،صدر ایف پی سی سی آئی
لاہور(کامرس رپورٹر)صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شر ح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنے کے فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے اس فیصلے کو ناقابلِ فہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کاروباری ماحول، سرمایہ کاری اور مجموعی قومی معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو گا۔صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ موجودہ معاشی حقائق، خصوصاً مہنگائی میں نمایاں کمی، شرح سود میں فوری کمی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جب اگست 2025 میں حکومت کے اپنے اعدادو شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح صرف 3 فیصد تک آ گئی ہے تو پالیسی ریٹ کو کم کر کے اصولی طور پر 6 سے 7 فیصد کے درمیان لایا جانا چاہیے تھا تاکہ معیشت کو سہارا مل سکے۔