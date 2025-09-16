چیئرمین نیب کیخلاف توہین عدالت کیس ، وکلا دلائل کیلئے طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے چیئرمین نیب کے خلاف توہینِ عدالت کیس میں درخواست گزار کو نیب کا جواب پڑھنے کیلئے مہلت دے دی اور فریقین کے وکلا کو 18 ستمبر کو دلائل کیلئے طلب کرتے ہوئے درخواست پر کارروائی ملتوی کر دی۔
چیف جسٹس مس عالیہ نیلم اور جسٹس عبہر گل پر مشتمل دو رکنی بینچ نے احسن عابد ایڈووکیٹ کی درخواست پر سماعت کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہائیکورٹ نے نیب کو ہاشم جواں بخت اور انکے بھائی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن نیب نے درخواست گزار کی درخواست پر فیصلہ نہیں کیا لہذا عدالت چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے ۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ چیئرمین نیب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا وہ کہاں ہیں۔پراسیکیوٹر جنرل نیب احتشام قادر نے بتایا کہ چیئرمین نیب ہفتے کی رات کو بیرون ملک سے پاکستان واپس پہنچے ہیں، چیئرمین نیب کو انفیکشن ہوا ہے جبکہ اس کیس میں 11 ستمبر کو نیب کی جانب سے جواب جمع کروادیا گیا تھا، یہ کیس سپریم کورٹ سے خارج ہوچکا ، نیب نے اپنے جواب میں تمام چیزیں لگائی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ہم بھی نیب کے جواب کو دیکھ لیتے ہیں ، درخواست گزار بھی جواب دیکھ لے ، مزید سماعت 18 ستمبر تک کیلئے ملتوی کر دی گئی۔