صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توشہ خانہ ٹو : ساڑھے 6 گھنٹے سماعت، دو گواہوں پر جرح مکمل

  • پاکستان
توشہ خانہ ٹو : ساڑھے 6 گھنٹے سماعت، دو گواہوں پر جرح مکمل

راولپنڈی(خبر نگار)توشہ خانہ ٹو کیس کی اڈیالہ جیل میں ساڑھے 6 گھنٹے تک جاری رہنے والی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پیر کو ہونے والی سماعت میں دو گواہان کے بیانات پر جرح مکمل کر لی گئی۔

بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، مقدمہ میں ابتک مجموعی طور پر 16 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرکے جرح بھی مکمل کر لی گئی ۔ توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت سپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے کی۔ سماعت کے دوران وعدہ معاف گواہ پرائیویٹ اپریزر صہیب عباسی کے بیان پر وکلاء صفائی نے اپنی جرح مکمل کی۔ دوران سماعت سابق وزیراعظم کے پرسنل سیکرٹری انعام شاہ کے بیان پر بھی وکلاء صفائی نے جرح مکمل کی، عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 2 مزید گواہان سابق وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد، ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان کو بیان ریکارڈ کرانے کیلئے طلب کر لیا ہے ، سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں، بیرسٹر علی ظفر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

میئر امیدوار ظہران ممدانی کی حمایت ٹرمپ کی گورنر نیویارک پر تنقید

بھارتی سپریم کورٹ : وقف ترمیمی ایکٹ کی بعض کلیدی دفعات معطل

زیمبیا :صدر کو جادو ٹونے سے قتل کرنیکی کوشش ،2افراد کو 2سال قید

امریکا بھارت تجارتی مذاکرات آج نئی دہلی میں ہوں گے

امریکا نے پاکستان میں کارروائی کی تو کسی نے خطرناک کام قرار نہیں دیا :اسرائیلی وزیراعظم

غزہ پرحملے ،6سالہ جڑواں بچوں ،3صحافیوں سمیت 51شہید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak