  • پاکستان
کراچی(سٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے عالمی یومِ جمہوریت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 78 برس بیتنے کے باوجود پاکستان کے لوگ حقیقی جمہوریت کے فوائد سے محروم ہیں۔

خالد مقبول نے واضح کیا کہ جب تک کسان کی نمائندگی کسان اور مزدور کی نمائندگی مزدور نہیں کرے گا، پاکستان میں جمہوریت دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ معمارانِ وطن نے ایک ایسے آزاد ملک کا حصول ممکن بنایا تھا جو دنیا کے لیے بطور ماڈل جمہوریت کی مثال ہوتا۔ 

جرم و سزا کی دنیا

3ملزم گرفتار،10کلو چرس و آئس برآمد

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5افراد کی لاشیں برآمد

ہوائی فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلانے والا ملزم حوالات میں بند

وین میں ممنوعہ ایل پی جی سلنڈر لگانے والے ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج

آن لائن بیٹنگ گیم کی تشہیر ،چار4 افراد کیخلاف مقدمہ

اوباش نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
