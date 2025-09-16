پاکستان میں جمہوریت دیوانے کا خواب، خالد مقبول
کراچی(سٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے عالمی یومِ جمہوریت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 78 برس بیتنے کے باوجود پاکستان کے لوگ حقیقی جمہوریت کے فوائد سے محروم ہیں۔
خالد مقبول نے واضح کیا کہ جب تک کسان کی نمائندگی کسان اور مزدور کی نمائندگی مزدور نہیں کرے گا، پاکستان میں جمہوریت دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ معمارانِ وطن نے ایک ایسے آزاد ملک کا حصول ممکن بنایا تھا جو دنیا کے لیے بطور ماڈل جمہوریت کی مثال ہوتا۔