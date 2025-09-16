امریکا ہر جگہ مسلمانوں کے قتل عام کی سرپرستی کر رہا :حافظ نعیم
لاہور(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہاہے کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمدؐ کا لایا ہوا نظام ہی دنیا کو انتشار اور فساد سے بچا سکتا ہے۔
مسلمان دنیا میں امن کے قیام کیلئے قربانیاں دے رہے ہیں مگر امریکا اسلام دشمنی میں ہر جگہ مسلمانوں کے قتل عام کی سرپرستی کررہا ہے، اوور سیز پاکستانی فلسطین و کشمیر سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کیلئے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملائشیا میں سیرت النبی ؐکانفرنس سے خطاب ، صوبہ الورستار کداہ اور ہرلیس کے وزرائے اعلیٰ محمد سنوسی محمد نور،محمد شکری رملی اور ملائشیا کی پاس پارٹی کے سینیٹر مصدق سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔کانفرنس سے نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر عطا الرحمن، اسلامک سرکل آف ملائشیا کے صدر ڈاکٹر محمد حیات اور سیکرٹری جنرل سجاد اکبر نے بھی خطاب کیا۔ حافظ نعیم نے مزید کہا کہ ٹرمپ ہر جگہ جنگیں ختم کرانے کے دعوے کررہے ہیں مگر اسی امریکا نے اسرائیل کو فلسطین میں قتل عام کا لائسنس دے رکھا ہے ، ایران پر بلا جواز حملہ کیا، پاکستان سمیت مسلم ممالک میں امریکی مداخلت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ،امریکا نے ہمیشہ پاکستان میں مارشل لا اور غیر جمہوری قوتوں کی سرپرستی کی ،جماعت اسلامی پاکستان سمیت اسلامی دنیا کی آزادی اور خود مختاری کے بڑے مقصد کے حصول کی جدوجہد کررہی ہے ، اس جدوجہد میں اوور سیز پاکستانی بڑا مو ثر کردار ادا کرسکتے ہیں۔حافظ نعیم نے کہا کہ حکومت کی نااہلی ہے کہ اس نے 88ء میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد بھی کوئی پیشگی انتباہی نظام کی طرف توجہ نہیں دی ، با اثر طبقہ نے اپنے علاقوں کو بچانے کیلئے سینکڑوں دیہات اور لاکھوں لوگوں کو سیلاب کی نذر کردیا، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں اور ہزاروں مویشی ڈوب گئے ،کرپشن اور بد دیانتی حکمرانوں کی رگوں میں رچ بس چکی ،آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔