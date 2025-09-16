پختونخوا میں عوام بے سہارا، حکومت غائب ہے : عظمیٰ بخاری
لاہور(آئی این پی)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کیا، لیکن پنجاب حکومت کے بروقت اور ہنگامی اقدامات کے نتیجے میں لاکھوں قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا گیا۔
پنجاب حکومت پر انگلیاں وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جن کے اپنے صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے سینکڑوں افراد جان سے گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کے مسائل حل کر پا رہی نہ ہی اپنی رٹ قائم رکھ سکی ۔اپنے ایک بیان میں عظمیٰ بخاری نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا اور سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی آبادکاری ایک بڑا چیلنج ہے ، جس کیلئے جامع منصوبہ بندی اور مسلسل اقدامات جاری ہیں، سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے تاکہ متاثرین کی بحالی اور مستقبل کے لیے بہتر حکمت عملی وضع کی جا سکے ،وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔