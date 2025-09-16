مقبول احمد گوندل نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ گریڈ 22 کے افسر مقبول احمد گوندل نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحیی آفریدی نے حلف لیا۔تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، وزیراعظم کے مشیر او ردیگرافسران شریک ہوئے ۔مقبول احمد گوندل پاکستان کے 22ویں آڈیٹر جنرل ہیں جو چار سالہ مدت کے لیے مقرر ہوئے ۔مقبول احمد گوندل تین دہائیوں پر محیط کیریئر رکھتے ہیں جس میں مالیاتی نظم و نسق، حکمرانی، آڈٹ، پبلک پروکیورمنٹ اور ایڈوائزری میں قیادت کا وسیع تجربہ شامل ہے۔