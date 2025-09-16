صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف طبی معائنہ کیلئے لندن روانہ، اہم ملاقاتیں بھی شیڈول

لاہور(اپنے نامہ نگار سے)مسلم لیگ ن کے صدر اور سابق وزیراعظم نوازشریف لاہور سے لندن کے لئے روانہ ہوگئے۔

خاندانی ذرائع کے مطابق نواز شریف غیرملکی ایئر لائن قطر ایئرویز کی پرواز کے ذریعے روانہ ہوئے ان کا لندن میں قیام تقریباً 2 ہفتے طویل ہونے کا امکان ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف لندن میں اپنا معمول کا طبی معائنہ کرائیں گے اور ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کچھ روز قبل نواز شریف نے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیوروسائنسز میں اپنا چیک اپ کرایا تھا جہاں ان کی گردن کی ایم آر آئی کی گئی، نواز شریف کو پٹھوں میں درد کی شکایت سامنے آئی تھی۔

