صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم سے ریونیو میں کمی، آڈٹ کی ہدایت

  • پاکستان
فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم سے ریونیو میں کمی، آڈٹ کی ہدایت

اسلام آباد(کامرس رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف نے فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کے تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ہدایات کر دی، پوسٹ کسٹمز کلیئرنس کی آڈٹ رپورٹ پر تھرڈ پارٹی کی آڈٹ رپورٹ وزیراعظم کو دی جائے گی۔

پی سی اے کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سسٹم کی انسٹالیشن کے بعد ریونیو محصولات میں کمی اور گڈز ڈیکلیریشن کی کلیئرنس میں زیادہ وقت لگنے کی نشاندہی کی گئی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے بتایا کہ فیس لیس سسٹم انسٹال ہونے کے بعد جی ڈی فائل کرنے میں کرپشن کم ہوئی، ماہرین کی کمی سے کلیئرنس سسٹم مزید متاثر ہوا۔ پوسٹ کسٹمز کلیئرنس آڈٹ رپورٹ پر چیئرمین ایف بی آر اور ممبر کسٹمز آپریشنز کی بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ایف بی آر کسٹمز کی جانب سے پوسٹ کسٹمز کلیئرنس کی آڈٹ رپورٹ پر انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ فیس لیس سسٹم کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی گئی ، ان افسران کیخلاف کارروائی ہو گی۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ گڈز ڈیکلیریشن کی کلیئرنس میں وقت کی کمی کیلئے اقدامات کریں گے ، کسٹمز حکام کی جانب سے پوسٹ کسٹمز کلیئرنس کی آڈٹ رپورٹ لیک ہونے پر بھی انکوائری کا فیصلہ کیا گیا،رپورٹ جولائی میں تیار ہوئی اور ایف بی آر کو فراہم کرنے سے قبل ہی لیک ہو گئی ۔ چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ ایف بی آر کی ٹرانسفارمیشن میں 89 افسران شامل تھے ، 580 آڈٹ افسران ان لینڈ ریونیو کیلئے اور 60 آڈٹ افسران پوسٹ کسٹمز اسسمنٹ کیلئے تعینات ہو چکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مصالحے دار کھانا کھانے کے حیرت انگیز فوائدسامنے آگئے

سپیس ایکس کا 300 انٹرنیٹ سیٹلائٹس تعیناتی کا مشن مکمل

جِلد سے ٹیٹو کو مٹانے والی جدید کریم تیارکرلی گئی

’آنکھ کے اندر دانت‘ لگوانے سے شہری کی بینائی واپس آگئی

اجمیر میں بیل 60 فٹ اونچے واٹر ٹینک پر چڑھ گیا

سبزیوں میں موجود اجزا کینسر سے لڑنے میں مدد دے سکتے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak