فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم سے ریونیو میں کمی، آڈٹ کی ہدایت
اسلام آباد(کامرس رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف نے فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کے تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ہدایات کر دی، پوسٹ کسٹمز کلیئرنس کی آڈٹ رپورٹ پر تھرڈ پارٹی کی آڈٹ رپورٹ وزیراعظم کو دی جائے گی۔
پی سی اے کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سسٹم کی انسٹالیشن کے بعد ریونیو محصولات میں کمی اور گڈز ڈیکلیریشن کی کلیئرنس میں زیادہ وقت لگنے کی نشاندہی کی گئی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے بتایا کہ فیس لیس سسٹم انسٹال ہونے کے بعد جی ڈی فائل کرنے میں کرپشن کم ہوئی، ماہرین کی کمی سے کلیئرنس سسٹم مزید متاثر ہوا۔ پوسٹ کسٹمز کلیئرنس آڈٹ رپورٹ پر چیئرمین ایف بی آر اور ممبر کسٹمز آپریشنز کی بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ایف بی آر کسٹمز کی جانب سے پوسٹ کسٹمز کلیئرنس کی آڈٹ رپورٹ پر انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ فیس لیس سسٹم کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی گئی ، ان افسران کیخلاف کارروائی ہو گی۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ گڈز ڈیکلیریشن کی کلیئرنس میں وقت کی کمی کیلئے اقدامات کریں گے ، کسٹمز حکام کی جانب سے پوسٹ کسٹمز کلیئرنس کی آڈٹ رپورٹ لیک ہونے پر بھی انکوائری کا فیصلہ کیا گیا،رپورٹ جولائی میں تیار ہوئی اور ایف بی آر کو فراہم کرنے سے قبل ہی لیک ہو گئی ۔ چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ ایف بی آر کی ٹرانسفارمیشن میں 89 افسران شامل تھے ، 580 آڈٹ افسران ان لینڈ ریونیو کیلئے اور 60 آڈٹ افسران پوسٹ کسٹمز اسسمنٹ کیلئے تعینات ہو چکے ہیں۔