جلاؤ گھیراؤ کیس میں ضمانت خارج
لاہور ، اسلام آباد (کورٹ رپورٹر ، اپنے نامہ نگار سے )لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں سابق صوبائی وزیر میاں محمود الرشید کی ضمانت خارج کردی ۔
اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے میاں محمود الرشید کی ضمانت بعدازگرفتاری پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے ، جلاؤ گھیراؤ سے کوئی تعلق نہیں۔لاہور ہائیکورٹ نے حسان نیازی کی ملٹری تحویل،فوجی عدالت کی تمام کارروائی اور کورٹ مارشل کے خلاف اعتراضی درخواست پر سرکاری وکیل کو تیاری کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کردی۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے حسان خان نیازی کی اعتراضی درخواست پر سماعت کی،سرکاری وکیل راؤ اورنگزیب نے بتایا کہ درخواست کے ساتھ متعدد ضروری دستاویزات موجود نہیں ،سرکاری وکیل نے استدعا کی کہ تیاری کے لیے وقت دیا جائے ،عدالت نے کیس کی سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کردی۔سینئر سول جج مبشر حسن چشتی کی عدالت نے پی ٹی آئی احتجاج کے دوران تھانہ بہارہ کہو میں درج دو مقدمات میں سابق وزیر صحت عامر کیانی اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے دائر بریت کی درخواستوں پر جواب کیلئے نوٹسز جاری کردیئے ۔عدالت نے حاضر ملزموں کی حاضری لگا کر انہیں جانے کی اجازت دیدی، دوران سماعت عامر کیانی اور عمران اسماعیل کی بریت درخواستیں دائر کی گئیں جن پر عدالت نے سرکار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت 22 ستمبر تک ملتوی کر دی۔