صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل ایدھی کی ملاقات

  • پاکستان
فیصل ایدھی کی ملاقات

لاہور (سپیشل رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد اور ان کی بحالی اولین ترجیح ہے ۔

 مشکل وقت میں مصیبت میں گھرے لوگوں کے کام آنا کسی عبادت سے کم نہیں۔ان خیالات کا اظہار اُنہوں نے فیصل عبدالستار ایدھی سے ملاقات  کے دوران کیا جنہوں نے گزشتہ روز گورنر ہائوس میں ان سے ملاقات کی۔ گورنر سلیم حیدرنے کہا سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کیلئے اس وقت حکومت،ادارے اور فلاحی تنظیمیں مل کر کام کررہی ہیں ، مقامی این جی اوز اور مخیر حضرات کے تعاون سے سیلاب زدگان کے لئے پانی اور کھانے کے علاہ خشک راشن کے بیگز تقسیم کیے گئے ہیں ۔سیلاب متاثرین کی بحالی تک امدادی کاموں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گورنر نے کہا کہ عبدالستار ایدھی کی عوام کیلئے فلاحی خدمات قابل تحسین ہیں، فیصل عبدالستار ایدھی کا اپنے والد عبدالستار ایدھی کے مشن کو آگے بڑھانا قابل ستائش ہے ۔گورنر پنجاب نے سیلاب متاثرین کیلئے ایدھی فائونڈیشن کی فلڈ ریلیف سروسز کو سراہا۔انہوں نے فیصل ایدھی کو گراں قدر خدمات کے اعتراف میں گورنر ہائوس کی اعزازی شیلڈبھی پیش کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، تیزی، انڈیکس 796 پوائنٹس بڑھ گیا

سونے کی قیمت تاریخ کی بلند سطح پر، امریکی ڈالر سستا

کراچی ایکسپو میں دوسرا پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ پام شوکا انعقاد

اسٹیٹ بینک معیشت کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام، ایس ایم تنویز

چھوٹے کسانوں کے مالی تحفظ کیلئے کلائمٹ رسک فنڈ ون قائم

پی ایس ایکس میں کے الیکٹرک سکوک کی لسٹنگ کی تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak