فیصل ایدھی کی ملاقات
لاہور (سپیشل رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد اور ان کی بحالی اولین ترجیح ہے ۔
مشکل وقت میں مصیبت میں گھرے لوگوں کے کام آنا کسی عبادت سے کم نہیں۔ان خیالات کا اظہار اُنہوں نے فیصل عبدالستار ایدھی سے ملاقات کے دوران کیا جنہوں نے گزشتہ روز گورنر ہائوس میں ان سے ملاقات کی۔ گورنر سلیم حیدرنے کہا سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کیلئے اس وقت حکومت،ادارے اور فلاحی تنظیمیں مل کر کام کررہی ہیں ، مقامی این جی اوز اور مخیر حضرات کے تعاون سے سیلاب زدگان کے لئے پانی اور کھانے کے علاہ خشک راشن کے بیگز تقسیم کیے گئے ہیں ۔سیلاب متاثرین کی بحالی تک امدادی کاموں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گورنر نے کہا کہ عبدالستار ایدھی کی عوام کیلئے فلاحی خدمات قابل تحسین ہیں، فیصل عبدالستار ایدھی کا اپنے والد عبدالستار ایدھی کے مشن کو آگے بڑھانا قابل ستائش ہے ۔گورنر پنجاب نے سیلاب متاثرین کیلئے ایدھی فائونڈیشن کی فلڈ ریلیف سروسز کو سراہا۔انہوں نے فیصل ایدھی کو گراں قدر خدمات کے اعتراف میں گورنر ہائوس کی اعزازی شیلڈبھی پیش کی۔